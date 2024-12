(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

GIUSTIZIA, D'ORSO (M5S): NORDIO SVELA COME VUOLE METTERE LE PROCURE SOTTO CONTROLLO DEL GOVERNO

ROMA, 2 dic. – “All’intervista rilasciata oggi dal ministro Nordio al quotidiano Il Foglio va riconosciuta la chiarezza con cui il governo conferma esplicitamente le sue intenzioni sulla contro-riforma della Giustizia. Finalmente hanno detto abbastanza chiaramente che vogliono portare l’attività della magistratura inquirente sotto l’influenza del governo. Nordio oggi dice esplicitamente che la sua intenzione è quella di togliere ai pubblici ministeri il potere di coordinare e dirigere nelle indagini la Polizia Giudiziaria. E dunque, a chi risponderà domani la Polizia giudiziaria del suo operato? Evidentemente al governo e in particolare ai ministeri, da cui dipende gerarchicamente. Quindi, la soggezione delle procure al potere esecutivo avverrà sicuramente, e forse non solo, attraverso la soggezione della Polizia giudiziaria ai ministri di riferimento. In pratica, sul tavolo del Pm arriveranno solo gli esiti di indagini non bloccate dal potere esecutivo o addirittura quelle imbeccate dal potere esecutivo e quindi dal governo e dalla maggioranza di turno”.

Lo afferma la deputata M5S Valentina D’Orso, capogruppo in commissione Giustizia.

