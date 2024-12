(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

FOTI, M5S: DIFFICILE FAR PEGGIO DI FITTO, VIGILEREMO SU ATTUAZIONE PNRR

Roma, 2 dic – “Ci chiediamo cosa, oltre alla fedeltà alla Meloni, abbia motivato la scelta di Tommaso Foti come nuovo ministro del Pnrr e del Sud. Certo sarà difficile far peggio di Fitto, che al suo successore lascia in eredità gravissimi ritardi nella spesa delle risorse e una scarsissima trasparenza. Vigileremo sull’operato del ministro Foti per evitare che questa destra sperperi le risorse che Conte riuscì a portare in Italia”.

Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Politiche Ue di Camera e Senato, Elisa Scutellà e Pietro Lorefice.

