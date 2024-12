(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

ENERGIE . UN CONVEGNO DI RIPENSIAMO ROMA PER FARE IL PUNTO SULLA NECESSITA’ DI UN RITORNO AL NUCLEARE

Fra i relatori l’ex Ministro Corrado Clini, l’On. Luca Squeri e il Prof. Giuseppe Zollino

Un costante aumento della domanda di energia elettrica previsto per i prossimi anni determinato da una economia sempre più variegata e dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale, al quale non si potrà fare fronte solamente attraverso le energie rinnovabili, necessita di un mix energetico in grado di tenere in equilibrio il sistema elettrico. Parte da questi presupposti il dibattito sulla opportunità di un ritorno dell’energia nucleare nel nostro Paese.

Se ne discuterà, alla presenza di qualificati esperti, il 6 dicembre, a partire dalle 18, in Via Nazionale 66 a Roma nel corso del Convegno “Ritorno al nucleare” promosso dall’Associazione Ripensiamo Roma.