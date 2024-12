Elon Musk pronto a finanziare con 100 milioni di dollari il partito di Nigel Farage? Cresce l’allarme tra Conservatori e Laburisti

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

Il miliardario Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, starebbe valutando la possibilità di donare 100 milioni di dollari al partito riformista britannico Reform UK , guidato dall’ex leader della Brexit Nigel Farage . La notizia, riportata dal Sunday Times , ha scatenato una forte preoccupazione sia tra gli esponenti del Partito Conservatore che tra quelli del governo laburista di Sir Keir Starmer , attualmente al potere nel Regno Unito.

Secondo il rapporto, esponenti di spicco del partito conservatore temono che Musk possa destabilizzare il panorama politico britannico, già precario, finanziando l’ascesa del partito populista ribelle con una somma di circa 78 milioni di sterline .

Alcuni funzionari del Partito Conservatore hanno descritto il potenziale finanziamento come un tentativo deliberato di “sovvertire” il governo laburista, arrivato al potere lo scorso luglio. Musk, che ha spesso espresso opinioni critiche nei confronti dell’amministrazione Starmer, potrebbe usare Reform UK come un veicolo per le prossime elezioni generali.

Un insider conservatore ha affermato che il finanziamento potrebbe essere visto come un “pagamento per fottere Starmer”, riferendosi all’intenzione di Musk di indebolire l’esecutivo laburista, che ha già suscitato la sua indignazione per questioni come la libertà di parola , la censura sui social media e le politiche sull’immigrazione di massa .

Nigel Farage ha confermato di essere in contatto con Musk, pur dichiarando di non avere conoscenza di alcun piano concreto di finanziamento. “Tutto quello che posso dire è che sono in contatto con lui e che sostiene molto le mie posizioni politiche”, ha dichiarato Farage al Times.

La relazione tra i due sembra essere stata favorita dall’amicizia che entrambi hanno condiviso con l’ex presidente statunitense Donald Trump , che avrebbe parlato positivamente di Farage a Musk. Questa connessione potrebbe rafforzare il legame tra il magnate e il leader del partito riformista, rendendo plausibile un possibile sostegno economico.

Per aggirare le normative britanniche che vietano le donazioni politiche da parte di stranieri, Musk potrebbe utilizzare la filiale britannica della sua azienda di social media, X (ex Twitter), per convogliare i fondi a Reform UK.

Dal suo acquisto di Twitter, Musk ha avuto frequenti scontri con il governo britannico, soprattutto dopo l’introduzione della Online Safety Bill , una legge che prevede sanzioni severe per le piattaforme che non adottano misure adeguate di censura.

Più di recente, la piattaforma X è stata accusata di aver alimentato le proteste contro l’immigrazione di massa avvenute la scorsa estate, a seguito di un drammatico episodio di violenza a Southport , in cui tre ragazze sono state accoltellate da un migrante ruandese di seconda generazione. La risposta repressiva del governo laburista, che ha introdotto un programma di rilascio anticipato dei detenuti per fare spazio in carcere ai manifestanti coinvolti nei disordini, ha suscitato il sarcasmo di Musk.

“Non credo che nessuno dovrebbe andare nel Regno Unito quando rilasciano pedofili condannati per imprigionare persone per post sui social media”, ha commentato Musk in un post su X , attirando ulteriori critiche da parte del governo.

Una Minaccia per il Partito Conservatore

Sebbene l’eventuale sostegno di Musk a Reform UK rappresenti una minaccia evidente per il governo laburista, potrebbe rivelarsi ancora più pericoloso per il Partito Conservatore , già in difficoltà.

Dopo essere stato estromesso dal potere a luglio a causa di politiche impopolari, come l’aumento dell’immigrazione, l’inasprimento fiscale e le restrizioni alla libertà di parola, il partito conservatore teme che l’ascesa di Farage, supportata da Musk, possa sottrargli ulteriori consensi, rendendone difficile il ritorno al potere.

L’ex ministro Tory Andrea Jenkyns ha recentemente lasciato il Partito Conservatore per unirsi al Reform UK, prevedendo che il partito di Farage vincerà le prossime elezioni generali. In risposta a un post su X che riportava la notizia, Musk ha risposto semplicemente: “Sì” , lasciando intendere il suo interesse nel futuro politico di Reform UK.

Quale Futuro per la Politica Britannica?

L’eventuale ingresso di Elon Musk nel panorama politico britannico rappresenterebbe una svolta significativa per la politica del Regno Unito. Con il suo enorme potere economico e la sua influenza globale, il magnate potrebbe catalizzare un cambiamento epocale, favorendo l’ascesa di forze populiste come Reform UK e ridisegnando l’equilibrio politico del paese.

Resta da vedere se Musk deciderà di agire direttamente, ma una cosa è certa: il suo coinvolgimento rappresenterebbe una sfida formidabile per il sistema politico britannico, già messo alla prova da divisioni interne e crisi di consenso.