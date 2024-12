(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 4 dicembre p.v. alle ore 15 presso la Facoltà di Economia “G. Fuà”

** Comunicato Stampa, 2 dicembre 2024

“Costituzione economica, legalità, anticorruzione. Focus: Banca d’Italia”

————————————————————

Si svolgerà il 4 dicembre p.v. alle ore 15:00, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche il convegno “Costituzione economica, legalità, anticorruzione. Focus: Banca d’Italia” organizzato dall’Osservatorio sulla legalità economica e i diritti fondamentali (OLED) del Dipartimento di Management dell’Univpm e dalla Banca d’Italia.

Sarà l’occasione per parlare del concetto di Costituzione economica e della sua evoluzione interpretativa ed attuativa con un mutato ruolo dello Stato nel mercato. Si tratterà del rafforzamento dei presidi di legalità in capo ad altri soggetti come la Banca d’Italia che, a sua volta, si dota di meccanismi interni di compliance e di altri strumenti volti a tutelare i risparmiatori.

«L’evento indagherà l’attuale ordine giuridico del mercato che, partendo dall’azione conformatrice della Costituzione economica, si snoda, oggi, attraverso nuovi meccanismi normativi e sempre più condividendo, con una rete di Istituzioni, la funzione di mantenere la legalità nell’economia. Questo ciclo di incontri, che oggi si inaugura, avrà un focus sulla Banca d’Italia e sulle sue funzioni con particolare riguardo alla compliance per assicurare legalità interna e ai diritti fondamentali degli utenti-risparmiatori per garantire legalità nel mercato finanziario, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti», dichiara il Rettore Prof. Gian Luca Gregori.

I relatori saranno accademici dell’UNIVPM, la Prof.ssa Avv. Marta Cerioni, la Prof.ssa Monica De Angelis e la Prof.ssa Caterina Lucarelli che affronteranno gli argomenti nell’ottica multidisciplinare di Diritto pubblico dell’economia e management nonché esperti del settore di Banca d’Italia, la dott.ssa Fabiana Gerardini e il dott. Renzo Olivieri. Il panel dei relatori, così appositamente composto, fornirà una panoramica adatta a tutta la platea: dal mondo delle professioni, alla componente studentesca, alla cittadinanza.

Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per gli Avvocati e PCTO/POT per studenti delle scuole superiori.

============================================================

Università Politecnica delle Marche . P.zza Roma,22 . Ancona, IL 60121 . Italy