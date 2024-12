CONTIENE FOTO# CONSEGNE DI STUPEFACENTI A DOMICILIO: ARRESTATO 46ENNE ITALIANO, FERMATO MENTRE ANDAVA IN UN’OFFICINA MECCANICA DELLA ZONA CON DIVERSE DOSI DI COCAINA PRONTE PER LA VENDITA.

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

lun 02 dicembre 2024

Compagnia di Roma-Cassia

Comunicato Stampa

CONSEGNE DI STUPEFACENTI A DOMICILIO: ARRESTATO 46ENNE ITALIANO, FERMATO

MENTRE ANDAVA IN UN’OFFICINA MECCANICA DELLA ZONA CON DIVERSE DOSI DI

COCAINA PRONTE PER LA VENDITA.

TROVATI IN CASA MATERIALI DA CONFEZIONAMENTO, PESATURA E QUASI UN CHILO

STUPEFACENTI TRA COCAINA E HASHISH.

L’UOMO, ARRESTATO DAI CARABINIERI, È GRAVEMENTE INDIZIATO DEL REATO DI

SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arresto in

flagranza di reato un 46enne italiano gravemente indiziato del reato di

detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, l’uomo, notato in atteggiamento sospetto nei pressi di

un’officina meccanica della zona dove si stava recando, è stato fermato e

controllato dai Carabinieri.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto, ben occultate all’interno

del giubbotto, diverse dosi di cocaina, pronte per essere vendute.

Il controllo è stato poi esteso presso la sua abitazione, dove stono stati

rinvenuti ulteriori 635 g di cocaina, 47 g di hashish e 3.160 euro in

contanti, ritenuti provento di pregressa attività illecita, insieme ad un

bilancino di precisione e materiali per il confezionamento.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, i Carabinieri,

d’intesa con la locale Procura della Repubblica, lo hanno arrestato e

successivamente accompagnato presso le aule dibattimentali del Tribunale,

dove è stato convalidato l’arresto e disposto per lui gli arresti

domiciliari.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.



