COMUNICATO STAMPA – Colloqui bilaterali fra il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’omologo olandese David van Weel

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione.

Cordiali saluti

Ufficio comunicazione e stampa

Via Arenula, 70 – 00186 ROMA

http://www.giustizia.it – http://www.gnewsonline.it

Colloqui bilaterali fra il Ministro della giustizia

Carlo Nordio e l’omologo olandese David van Weel

Domani mattina – 3 dicembre – il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio incontra presso il dicastero di via Arenula, il suo omologo dei Paesi Bassi, David van Weel.

Cooperazione giudiziaria bilaterale, politiche anticorruzione in ambito nazionale e UE, contrasto al crimine organizzato e difesa della democrazia e dello stato di diritto nella UE, lotta al crimine online nel campo del narcotraffico, del dark web e delle criptovalute. Sono questi alcuni dei temi su cui si incentreranno i colloqui. Si tratta, di fatto, dell’esportazione del nostro modello ’Antimafia’ in Olanda.

I Ministri si confronteranno anche sui principali temi in agenda nel prossimo Consiglio europeo giustizia, in programma a Bruxelles il prossimo 13 dicembre, fra cui la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori e l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia.