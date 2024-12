Comunicato Giornata Dinabilita’ e inaugurazione parco inclusivo

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

2 Dicembre – Giornata Mondiale sulla Disabilita'A Ferentino (Fr) si celebra con atti concreti

Lo scorso anno, in occasione della Giornata del 2 Dicembre, fu conclusa la 1° Edizione del progetto “La Nostra Abilita’ nel Mondo del Lavoro”, un progetto che tutt’ora impegna 13 ragazzi con bisogni speciali in stage formativi nelle aziende locali.

Quest’anno abbiamo deciso di puntare alla realizzazione di un parco giochi inclusivo, il 2° della Citta’ di Ferentino, integrando quello di Madonna degli Angeli, e nella ricorrenza del 2 Dicembre inaugurare lo stesso.

Ambienti questi, fruibili a tutti, nel rispetto delle norme sull’accessibilita’, dove il rispetto e la sensibilita’ uniti al divertimento ed allo svago creano l’occasione piu’ tangibile all’integrazione.

Ferentino sono diversi anni che si e’ posta l’ambizione di porsi come esempio su temi sociali che vertono verso la disabilita’ e le persone cosidette di “fascia debole”, in questi anni si sono fatti piccoli, ma concreti passi in avanti, ne sono testimonianza le associazioni che sono nate e sono dedite all’inclusione sociale in ambito, sportivo, culturale e lavorativo, la stessa Amministrazione comunale non fa’ mancare i propri investimenti, le scuole hanno una marcia in piu’, le cooperative sociali viaggiano spedite verso gli obiettivi prefissati.

Un ringraziamento per la giornata di oggi va a tutti coloro che hanno dato il loro contributo fattivo e onorato con la loro presenza, ossia 1° e 2° Istituto Comprensivo statale, i ragazzi della radio web Morosini dell’Itis, il Filetico con l’Ite, al C.f.p. dell’Agenzia di Formazione presente anche con i vertici provinciali, il Nido comunale, la Proloco di Ferentino, le diverse associazioni locali, il Comune di Morolo e Castelliri, la Parrocchia della Madonna degli Angeli, la Provincia di Frosinone, i tanti Concittadini presenti, la ditta Giochi Park ma in particolare il Centro Diurno Disabili “L.Malancona”, il Piccolo Rifugio e l’Atletica Ferentino che unitamente ai colleghi consiglieri e assessori e’ stato possibile celebrare “La Giornata Mondiale sulla Disabilita’”.

Non ci fermiano qui, questa Amministrazione comunale a breve, in ambito sociale, dara’ conto di nuove ed importanti sorprese.