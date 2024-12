Com Stampa Filcams Cgil Padova: “Domani, dalle 10.00 alle 12.00, presidio del personale in appalto che opera nelle biblioteche e aule didattiche in stato di agitazione”.

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 *Comunicato Stampa*

*Proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e lavoratori in

appalto che operano nelle biblioteche e aule didattiche dell’Università di

Padova: domani, dalle 10.00 alle 12.00, il presidio sul Liston davanti a

Palazzo del Bo’. Punto stampa, indicativamente, alle ore 11.30*

*Si tratta dello stesso personale – in forza ad Euro&promos FM spa – che

opera in appalto anche nei musei civici di Padova per conto di Aps Holding

srl*

Si comunica che in seguito all’assemblea svoltasi lo scorso 29 novembre con

le lavoratrici e lavoratori di *Euro&promos Fm spa -* azienda a cui sono

stati dati in appalto, dall’Università di Padova, alcuni servizi nelle

Biblioteche e Aule Didattiche e il cui personale è stato chiamato a

svolgere da Aps Holding srl alcuni servizi nei musei civici di Padova

(Palazzo Zuckermann, Palazzo della Ragione, Centro San Gaetano ecc) –

la *Filcams

Cgil Padova* ha proclamato, da domani, *martedì 3 dicembre*, lo *stato di

agitazione del personale* con inizio del *blocco del lavoro supplementare*.

Contestualmente, domani, dalle *10.00 alle 12.00*, ci sarà un *presidio sul

Liston davanti alla sede dell’Università di Padova* con un *punto stampa*,

indicativamente, alle* ore 11.30.*

“Il personale coinvolto – dice *Marquidas Moccia*, Segretaria Generale

della Filcams Cgil di Padova – è costituito da giovani lavoratrici e

lavoratori, circa una trentina, studenti o ex studenti universitari, che

permettono all’Università di Padova, tramite un appalto affidato a

Euro&promos Fm spa, di tenere aperti biblioteche e aule didattiche. Si

tratta di un’azienda molto grande che opera soprattutto nel campo dei

servizi di pulizia ma è impegnata anche nel settore della cultura in varie

parti del nostro Paese. Purtroppo, nonostante le ripetute segnalazioni e i

numerosi tentativi di composizione della vertenza con l’azienda, le

lavoratrici e lavoratori continuano a lavorare in non più accettabili

condizioni di estrema precarietà e a subire il mancato rispetto del CCNL

Multiservizi da parte di Euro&Promos FM spa”.

“È una situazione che denunciamo da tempo – prosegue e conclude la

dirigente sindacale della Filcams Cgil Padova – e che le lavoratrici e

lavoratori non sono più disposti ad accettare. Voglio ricordare che si

tratta di personale stabilizzato per pochissime ore contrattuali a cui però

viene richiesto di fare tantissime ore supplementari in qualsiasi orario e

giorno della settimana, costretto quindi a una condizione di precarietà e

povertà retributiva a cui segue un mancato riconoscimento di diritti

e tutele. Con il blocco delle ore supplementari, biblioteche e aule

didattiche rischiano così di andare incontro a dei disservizi se non

addirittura alla chiusura. E chissà che così qualcuno si renda conto di

quanto siano importanti questo personale e di come sia ingiusto sfruttarlo”.