(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Automotive, Pogliese (FdI): Renzi sostenga non paper di Urso, faccia la cosa giusta per il futuro dell’auto

“Oggi Matteo Renzi, preso da una fulminante lucidità, attacca il green deal europeo, principale responsabile della crisi che ha colpito l’industria dell’automobile. Scrive che ‘bisogna avere il coraggio di dire ad alta voce che il green deal voluto dall’Europa è stato per l’auto un errore madornale’. Gli faccio notare che le cose possono cambiare. E gli ricordo che per farlo, basterebbe convincere il suo gruppo in Ue, Renew Europe, a sostenere il nostro non paper, salvando l’auto europea. Il non paper sull’automotive è stato presentato dal Ministro Urso il 28 novembre al Consiglio Competitività. Il documento promosso dall’Italia e dalla Repubblica Ceca propone di anticipare a inizio 2025 l’attivazione della clausola di revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. Renzi si metta una mano sulla coscienza e faccia la cosa giusta”.

Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Industria.

