(ARC) Infrastrutture: Amirante, Regione apre a dialogo su opere Tagliamento

Varmo, 2 dic –

incontro perch? la Regione ha l’obiettivo di ascoltare i pareri

di tutti su un tema tanto sentito. Non esistono ancora progetti

per il Tagliamento nel tratto del Medio Friuli, ma solo ipotesi

su cui stiamo avviando un confronto con tutte le parti

interessate per arrivare ad una serie di alternative e soluzioni

possibili”.

? questa la posizione espressa dall’assessore regionale a

Infrastrutture e territorio Cristina Amirante che stasera a Varmo

ha preso parte al dibattito pubblico sulle proposte regionali di

casse di espansione e traverse lungo il Tagliamento, alla luce

della redazione del Piano di governo del territorio regionale.

“? interesse della Regione aprire il dibattito e discutere con

l’Autorit? di Bacino, l’unico ente che finora ha previsto

un’ipotesi di opera nel proprio piano, ovvero quella delle casse

di espansione nel Medio Friuli. Pertanto, la Regione ? favorevole

all’idea di riunire un insieme di soggetti in rappresentanza di

Comuni e categorie economiche che rappresentino i territori per

entrare nel merito delle progettualit? e confrontarsi con

l’Autorit? di bacino” ha ribadito Amirante.

Ad aprire i lavori l’imprenditore Valter Bernardis, promotore

dell’incontro e coordinatore di un gruppo di un centinaio di

professionisti, per la maggior parte del settore agricolo,

interessati ad aprire un dibattito pubblico sui progetti che

riguardano il Tagliamento.

La serata ? poi stata moderata dal vicedirettore del Gruppo Nem

con delega al Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, e condotta

come occasione di confronto aperta a tutta la cittadinanza, che

ha preso parte affollando la sala consigliare.

Tra le progettualit? discusse quella delle casse di espansione a

Varmo, con ricadute su un territorio che interessa 28mila

abitanti e due zone industriali (Varmo e Rivignano). La

discussione si ? poi estesa alle varie ipotesi di interventi

lungo tutta l’asta del fiume e finalizzati alla sicurezza

idraulica del corso d’acqua, alla manutenzione degli argini e dei

ponti, allo sghiaiamento del letto del fiume, alle conseguenze

delle opere infrastrutturali sulle aree agricole e produttive

alla luce degli impatti dei cambiamenti climatici, ai diversi e

numerosi progetti che negli ultimi trent’anni si sono succeduti

per rispondere alle emergenze legate alle esondazioni.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, i sindaci dei

Comuni di Varmo Fausto Prampero, di Camino al Tagliamento Nicola

Locatelli, di Codroipo Guido Nardini, di Ronchis Manfredi

Michelutto e di Rivignano Teor Fabrizio Mattiussi oltre al

presidente di Confartigianato Regione Fvg Graziano Tilatti, il

presidente di Coldiretti Udine Cristiano Melchior, il presidente

di Confagricoltura Fvg Philip Thurn Valsassina e il

rappresentante di Copagri Fvg Valentino Targato.

