il comunicato stampa relativo al Pharma Day 2024 dell’Università di Parma, in programma al Campus Scienze e Tecnologie.

COMUNICATO STAMPA

4 dicembre: Pharma Day 2024 dell’Università di Parma

Dalle 9.30 al Plesso Aule delle Scienze. Aziende e associazioni del settore farmaceutico – cosmetico incontrano studentesse, studenti e neolaureati/e

Parma, 29 novembre 2024 – Mercoledì 4 dicembre, a partire dalle 9.30, al Centro Congressi del Plesso Aule delle Scienze (Campus Scienze e Tecnologie), si svolgerà il Pharma Day 2024 dell’Università di Parma, giornata dedicata al matching tra associazioni e aziende del settore farmaceutico – cosmetico e studentesse, studenti e neolaureati/e dei corsi di studio in:

* Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

* Farmacia

* Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

L’appuntamento si svolge nell’ambito delle iniziative di placement promosse dall’Università di Parma, con l’obiettivo di sostenere e favorire la transizione di studentesse e studenti, laureate e laureati verso il mondo del lavoro, nonché implementare la collaborazione con il mondo delle imprese e con tutte le realtà professionali.

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (Dipartimento di Eccellenza 2023-2027) e della U.O. Orientamento e Job Placement.

PROGRAMMA

Interventi della mattina:

* 9.30 – 9.45 Saluti di apertura del Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco Gianni Galaverna

* 9.45 – 10 AGIFAR, Associazione Giovani Farmacisti – Lucia Monica

* 10 – 10.15 SSFO, Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Alessia Sartori,

* 10.15 – 10.55 Chiesi Farmaceutici – Evelina Cavicchioli (HQ Talent Acquisition Specialist), Laura Tigli (Structural Analysis – Biomolecules Scientist – PreClinical R&D), Paola Azzeo (Head of Secondary Packaging Production, Parma Site)

* 10.55 – 11.15 Dottorato di Ricerca in Scienze del Farmaco – Fabio Sonvico (Coordinatore del Dottorato in Scienze del Farmaco), Gianluca Bazzoli (Dottorato in Scienze del Farmaco)

* 11.15 – 11.40 Break

* 11.40 – 12 Alfasigma – Beatrice Golinelli (Talent Acquisition Jr. Specialist), Elisabetta Antonelli (Talent Acquisition Sr. Specialist)

* 12 – 12.40 GSK – Ludovica Rocchi (HR Recruitment Specialist), Alessandro Gainotti (Technology Transfer & Non-Sterile Technical Leader), Martina Ghezzi (Product Owner)

* 12.40 – 13 Davines – Giulia Pasotti (Regulatory Affairs Manager), Monica Battaglia (Global Talent Acquisition & Employer Branding Junior Specialist).

Programma del pomeriggio:

A partire dalle 14 studentesse e studenti, neolaureate e neolaureati dei corsi interessati potranno incontrare gli HR aziendali per consegnare il proprio CV e sostenere colloqui conoscitivi negli stand aziendali.

