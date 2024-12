2.12.2024 ore 18:00 Cinema Millennium – Opening ITALIAN SCREENS – Il nuovo cinema italiano a Tirana

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Istituto Italiano di Cultura è lieto di invitarvi alla cerimonia inaugurale

della III edizione della rassegna ITALIAN SCREENS – Il nuovo cinema italiano

a Tirana / / Instituti Italian i Kulturës ka kënaqësinë të prezantojë

edicionin e tretë të Italian Screens – Kinemaja e re italiane në Tiranë

Cinema Millennium – Rruga M.Toptani, Tirana

Seguirà il film: / Do të ndiqet nga filmi:

Un mondo a parte di Riccardo Milani

Con: Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra

Barbonetti

Commedia I Italia 2024 l 113’

Ingresso libero / Hyrja e lirë

Film in lingua originale con sottotitoli in inglese / Film në gjuhën

origjinale me titra në anglisht

Un mondo a parte è la storia di Michele Cortese (Antonio Albanese), un

maestro delle elementari, che sta per affacciarsi a una nuova vita. Dopo

aver insegnato per quarant’anni nella giungla delle scuole romane, l’uomo

riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico, una

scuola, sita nel Parco Nazionale d’Abruzzo, con un’unica pluriclasse di

bambini che vanno dai 7 ai 10 anni.

Aiutato dalla vice-preside Agnese (Virginia Raffaele) e dagli alunni,

Michele vince la sua iniziale inadeguatezza metropolitana e pian piano

diventa uno di loro. Quando ogni cosa inizia ad andare per il verso giusto,

però, giunge un’orribile notizia: a causa delle poche iscrizioni, la scuola

a giugno chiuderà per sempre. È così che Michele, Agnese e i bambini

inizieranno una lunga corsa contro il tempo per evitare che questa piccola

realtà scolastica smetta di esistere.

Italian Screens è un’iniziativa pensata per presentare il meglio del cinema

italiano ed è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale, da Cinecittà e dalla Direzione Generale Cinema

e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

* * *

Un Mondo a parte rrëfen historinë e Michele Cortese (Antonio Albanese),

mësues i një shkolle fillore, i cili duket se do të nisë një jetë të re.

Pasi ka dhënë mësim për dyzet vjet në “xhunglën” e shkollave romane, arrin

ta marrë emërimin pranë Institutit Cesidio Gentile, të njohur si Jurico, një

shkollë e vendosur në Parkun Kombëtar të Abruzzo, me një klasë të vetme për

fëmijët nga mosha 7 deri në 10. vjeç.

I ndihmuar nga zv/drejtore Agnese (Virginia Raffaele) dhe nxënësit, Michele

arrin të kapërcejë mospërshtatshmërinë e tij fillestare metropolitane dhe

dalëngadalë bëhet një prej tyre. Megjithatë, kur gjithçka fillon të shkojë

siç duhet, vjen një lajm i keq: për shkak të regjistrimeve të pakta, shkolla

do të mbyllet përgjithmonë në qershor. Kështu Michele, Agnese dhe fëmijët do

të nisin një garë të gjatë me kohën, për të parandaluar që ky realitet i

vogël shkollor të pushojë së ekzistuari.

Italian Screens është një nismë e ideuar për të prezantuar më të mirën e

kinemasë italiane, e promovuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe

Bashkëpunimit Ndërkombëtar, nga Cinecittà dhe nga Drejtoria e Përgjithshme

e Kinemasë dhe Sektorit Audioviziv të Ministrisë së Kulturës.

Istituto Italiano di Cultura a Tirana

Pallati i Kulturës, (K. II)

Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)

