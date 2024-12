(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 SIRIA. BERGAMINI (FI): CRISI CONFERMA URGENZA CESSATE IL FUOCO NEI CONFLITTI APERTI

“La nuova fase drammaticamente acuta della crisi siriana conferma la dinamica del ‘contagio’ negli scenari critici medio orientali e rafforza l’urgenza di raggiungere un cessate il fuoco generale nei conflitti aperti, a partire da quello russo-ucraino. Nel quadrante siriano, inoltre, preoccupa una nuova ondata di protagonismo dell’estremismo islamico. Come sottolineato dal ministro degli Esteri Tajani, il rischio è che possa innescarsi una nuova, pesantissima ondata migratoria, con l’Europa appesantita dal fenomeno per i due conflitti in corso. Tutto ciò sarebbe deleterio per la stabilità interna delle società occidentali e sottoporrebbe chi lascia la propria terra al giogo dei traffici di esseri umani. E’ un incubo che va assolutamente scongiurato”. Lo dichiara Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito azzurro

