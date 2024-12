(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 Provenzano (Pd): Sicilia senz’acqua e governo toglie 3 mld a Sud per Ponte Salvini

“Mentre la Sicilia non ha acqua, la Regione non è in grado di gestire la crisi e realizzare gli investimenti necessari, il Governo che fa? Sottrae altri 3 miliardi dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione per il Ponte di Salvini, un buco nero di soldi pubblici a danno del Sud”. Così su X Peppe Provenzano della segreteria Pd.