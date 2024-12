(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

MO: Centemero, "Diplomazie e istituzioni intervengano per evitare instabilità di ampio territorio"

Roma, 1 dic. – “La ripresa del conflitto in Siria si aggiunge alla delicata situazione nel quadrante mediorientale più vicino all’Europa dove, tra Israele, Hezbollah e Hamas, proseguono duri combattimenti. La recrudescenza delle ostilità tra Ucraina e Russia e le tensioni in Georgia inoltre, rendono ancora più instabile quella che è ormai una vasta area in stato di guerra. Dobbiamo evitare che l’attuale instabilità di questo ampio territorio possa allargarsi a macchia d’olio risvegliando altri conflitti regionali mai sopiti, costringendo le popolazioni a scappare per non rimanere vittime di scontri armati o di carestie causate da mancanza di cibo e condizioni igieniche e stressando le economie anche a livello internazionale. Tutti fronti aperti su cui la diplomazia e le istituzioni che rappresentano i popoli devono intervenire per arrivare a ottenere un cessate il fuoco generale necessario per intraprendere la giusta direzione verso la pace”.

Lo dichiara in una nota Giulio Centemero, deputato della Lega e presidente della delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (PAM) di cui è anche vicepresidente dell’organizzazione internazionale.