La versione del Sindaco di Pinerolo Luca Salvai sul respingimento della mozione di cittadinanza onoraria a Liliana Segre – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 La versione del Sindaco di Pinerolo Luca Salvai sul

respingimento della mozione di cittadinanza onoraria a

Liliana Segre

COMUNICATO STAMPA, 1 DICEMBRE 2024

Di seguito si riporta la versione del Sindaco di Pinerolo Luca Salvai in

relazione alle motivazioni respingimento della mozione volta a conferire la

cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.

“In merito alla bocciatura della mozione che voleva conferire la Cittadinanza onoraria alla Sen.

Liliana Segre, la narrazione semplicistica che si è diffusa a livello nazionale non ricostruisce la

verità dei fatti e delle intenzioni mie e della maggioranza del Consiglio Comunale. Pensando alla

mia storia politica, un’accusa neanche tanto velata di antisemitismo è, oltre che ridicola,

palesemente falsa. Il voto della maggioranza consigliare non è stato contro la Senatrice

Segre, ma contro l’ennesimo tentativo del consigliere della destra Dario Mongiello di

strumentalizzare il dibattito politico.

A chi ha seguito la seduta del consiglio Comunale del 28 novembre era evidente che la mozione

proposta dal consigliere fosse finalizzata a usare il nome e la storia di una figura di assoluto rilievo

come la Sen. Liliana Segre per proporre un’azione in contrasto con la posizione chiara e netta

della maggioranza consigliare sul massacro in atto a Gaza.

Una strumentalizzazione inaccettabile, che ha messo in relazione due eventi, entrambi gravissimi,

avvenuti in contesti storico culturali estremamente diversi, la Shoah e l’attuale conflitto Israelo-

Palestinese, ma che testimonia ancora una volta, che non è possibile esprimere una condanna per

le azioni dello Stato di Israele senza essere tacciati di antisemitismo.

Il conferimento della cittadinanza onoraria è un atto simbolico di grande importanza, poiché chiama

in causa personalità e temi che toccano corde profonde nella storia e nella coscienza del nostro

Paese. Affrontarlo con superficialità o piegarlo a logiche politiche di basso livello significa svilire il

valore stesso del riconoscimento. Non è un caso che tutti i gruppi consigliari abbiano chiesto il ritiro

della mozione. Tutti.

Nel corso del Consiglio Comunale ho ringraziato il gruppo consigliare del PD per aver cercato di

ricondurre la discussione sul corretto piano politico – è esemplare il discorso del Consigliere Luca

Barbero – ma ho confermato la mia contrarietà a una mozione che nasceva da presupposti errati,

ritenendo che la figura di Liliana Segre e il suo straordinario contributo alla nostra società meritino

ben altro rispetto e serietà. Un’opinione condivisa dalla quasi totalità della maggioranza.

In merito alla risonanza che questa triste vicenda ha avuto a livello nazionale e che dà

un’immagine di Pinerolo come una città in mano a fascisti antisemiti, chi ci accusa di antisemitismo

non conosce le nostre storie personali e politiche, né l’impegno che l’Amministrazione di Pinerolo

ha sempre profuso sulle tematiche dell’accoglienza, dell’inclusione, della solidarietà.

La politica troppo spesso si gioca sui media e segue dinamiche comunicative che come in questo

caso sfuggono di mano. Spiace che qualcuno che ben ci conosce, per pura opportunità politica,

segua le dinamiche innescate dal Consigliere Mongiello anziché riportare la discussione sul binario

giusto.”

Luca Salvai, Sindaco di Pinerolo