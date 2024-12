(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 Giustizia: Serracchiani (Pd), governo vuole silenziare ogni voce fuori coro

“Non piace il tribunale che applica le leggi, lo cambiamo. Non piace la Corte dei Conti che fa rilievi, la riformiamo. Non piace la magistratura che non si adegua al nuovo corso, la si delegittima. Non piace il potere giudiziario, lo indeboliamo. Insomma, per questo Governo ogni voce che non canta nel coro va silenziata. Sempre”. Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Partito democratico.