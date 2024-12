(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 GIUSTIZIA. PITTALIS (FI): DECRETO CONTIENE MISURE IMPORTANTI PER RENDERLA PIU’ EFFICIENTE

“Il decreto Giustizia approvato dal Consiglio di Ministri contiene misure importanti che andranno ad incidere positivamente su quel processo inaugurato da questo governo e da questa maggioranza per rendere finalmente più efficiente la macchina della giustizia. All’interno del provvedimento ci sono interventi per rafforzare la lotta alla violenza contro le donne, vengono definitive le procedure di verifica del corretto funzionamento dei braccialetti elettronici che andranno monitorati perché tutelano le donne vittime di violenza o i soggetti bersagli di atti persecutori. Ci sono norme contro il sovraffollamento delle carceri e che istituiscono la figura del commissario unico, che consentirà di agevolare le procedure per la realizzazione di nuove strutture carcerarie e l’ampliamento di quelle esistenti. Sono presenti anche misure richieste a gran voce dalla magistratura, come la proroga del termine per l’elezione dei consigli giudiziari, del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, la possibilità di conferire incarichi direttivi solo ai magistrati che assicurano almeno due anni e non più quattro di servizio prima della pensione, una deroga ai limiti di età per i i giudici che sono assegnati ai procedimenti in materia di famiglia. A breve infatti entrerà in vigore e quindi sarà operativo il Tribunale del minore e della famiglia”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, vicepresidente della Commissione Giustizia, intervenendo a Tgcom24.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma