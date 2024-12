FERRARA, INCONTRO SULLA MODA TRA COMUNICAZIONE, DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE ALL’EX CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – ORA CENTRO CREATIVO DELLA FAMIGLIA LIBERATORE

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

ALL’EX CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO – ORA CENTRO CREATIVO DELLA FAMIGLIA

LIBERATORE

Ferrara, 1 dic – E’ stato un incontro che ha esplorato e indagato le

trasformazioni delle sfilate di moda attraverso il libro appena uscito ‘Moda

Atto Unico. Le sfilate tra performance, comunicazione e nuove tecnologie’

(Mimesis Edizioni), quello avvenuto ieri pomeriggio, sabato 30 novembre a

Ferrara, per il ciclo di appuntamenti ‘Inside San Michele Talks’ all’ex

Chiesa di San Michele.

La famiglia creativa Liberatore ha aperto nuovamente le porte alla

cittadinanza dell’ex chiesa di San Michele, nel cuore di Ferrara.

Inaugurata lo scorso anno come sede permanente di una parte della

collezione delle opere più prestigiose del maestro Bruno Liberatore, è oggi

infatti anche headquarter del brand della stilista Francesca Liberatore.

L’evento, che si è svolto in inglese, mirava a ispirare le nuove

generazioni. All’incontro sono stati infatti invitati responsabili

amministrativi e culturali, studenti della Marist University di New York e

Poughkeepsie, dell’Università di Manchester, dell’Accademia di Belle Arti

di Brera, della NABA, dell’Università di Bologna e delle scuole locali di

Ferrara, insieme a professionisti e aziende interessati a partecipare a

questo dialogo.

Il seminario ha visto la partecipazione di Vittorio Linfante, art director,

professore universitario e autore del libro Moda Atto Unico; Charlene

Gallery e Courtney Chrimes, professoresse presso l’Università di Manchester

e sostenitrici di forum e sinergie intorno all’intelligenza artificiale; e

Francesca Liberatore, designer e docente, che ha realizzato due sfilate

immersive di moda e anticipato formati tecnologici con altre due. Durante

l’incontro è stata ricordata anche la sfilata di Francesca Liberatore a

Palazzo dei Diamanti, avvenuta lo scorso 7 ottobre 2023, presente nel libro

di Linfante. A seguire Charlene Gallery e Dr. Courtney Chrimes

dell’Università di Manchester, Dipartimento di Materiali, Facoltà di

Scienze e Ingegneria, ha trattato di Tendenze della moda, sfide e

opportunità nell’intelligenza artificiale. Infine, è stato trattato anche

il tema giuridico di marchi e brevetti della moda con Enrica Acuto

Jacobacci, Chairman – CEO dello studio Jacobacci &Partners S.p.a.

Presente all’incontro, per un saluto istituzionale, l’assessore alla

Cultura Marco Gulinelli, che ha rimarcato come “la sinergia tra moda e arte

possa valorizzare la cultura in modi straordinari. La collaborazione tra lo

scultore di fama internazionale Bruno Liberatore e sua figlia Francesca,

stilista, tra le più apprezzate al mondo, e il Comune di Ferrara non solo

esaltano la creatività, ma creano anche un dialogo culturale che può

portare a nuove forme di espressione e riflessione”, ha specificato l’assessore

Gulinelli.

“Si tratta di un primo, piccolo, ma importante passo verso ciò che crediamo

essere necessario per una società in evoluzione: creare dialoghi tra campi

diversi e rendere fruibile questo valore alle nuove generazioni, agli

appassionati e agli addetti ai vari settori, affinché sinergicamente si

possono generare esperimenti positivi. Questa è la visione che sta alla

base della creatività, che spinge tutta la nostra famiglia, forte nel

perseverare ciascuno nei suoi lavori”, ha ribadito l’ideatrice

dell’evento, Francesca

Liberatore.

