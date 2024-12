(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

Dl fiscale. Calandrini (FdI): da governo Meloni attenzione a Zone Franche Doganali

“Sono soddisfatto che il tema delle zone franche doganali intercluse per il basso Lazio sia stato accolto nell’ambito del decreto fiscale, dove il mio emendamento presentato l’8 novembre scorso è stato convertito in ordine del giorno e approvato dal Governo con l’impegno di inserirlo in uno dei prossimi provvedimenti in esame nelle aule parlamentari. Questo rappresenta un primo passo importante per richiamare l’attenzione del governo su una questione strategica per lo sviluppo economico e occupazionale delle province di Latina e Frosinone.

La vicinanza della Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno a queste aree, unita ai tempi tecnici necessari per rendere operativa la Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Lazio il cui iter è stato riattivato dalla Giunta Rocca, rischia di creare un divario competitivo insostenibile. Per questo, è fondamentale che si proceda speditamente con la valutazione e l’approvazione della zona franca doganale, che consentirebbe di attrarre investimenti e offrire strumenti concreti di sviluppo, attraverso agevolazioni fiscali e doganali. L’esperienza positiva di altre realtà italiane, come Taranto e Brindisi, dimostra che le zone franche doganali possono essere un volano per l’economia locale, in particolare in territori caratterizzati da una forte vocazione industriale e logistica. Continuerò a impegnarmi affinché il governo intervenga quanto prima con un prossimo decreto per trasformare questa proposta in realtà, offrendo finalmente al basso Lazio l’opportunità di competere alla pari e di rilanciare il proprio tessuto produttivo.”

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

