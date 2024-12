Comunicato stampa FISE del 1° dicembre 2024 – Salto ostacoli: grande successo di Bucci in Coppa del Mondo a Madrid

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

Salto ostacoli: grande successo di Bucci in Coppa del Mondo a Madrid (

L’azzurro ha vinto il suo primo GP della FEI World Cup™

Giornata da incorniciare per il salto ostacoli italiano che oggi ha visto due azzurri centrare altrettante vittorie in Gran Premio.

In Spagna, la sesta tappa del girone dell’Europa occidentale della Longines FEI Jumping World Cup™ 2024-2025 porta la firma di uno strepitoso

Piergiorgio Bucci che in sella ad Hantano ha vinto il GP del CSI5*-W di Madrid.

Bucci è stato il migliore dei tredici binomi ammessi al barrage (40 in partenti) grazie al netto nel percorso base e, terzultimo a scendere…

Doppio oro dell’Italia ai Campionati del Mondo Militari di salto ostacoli di Doha (

Oltre ai due titoli, all’Italia va anche l’argento individuale

L’Italia è stata l’indiscussa protagonista dell’edizione 2024 dei CISM World Military Equestrian Championship che si sono conclusi oggi a Doha,

in Qatar, con tre medaglie vinte dagli atleti azzurri con le ‘stellette’.

L’Appuntato Filippo Codecasa si è laureato Campione del Mondo seguito sul podio con la medaglia d’argento dal Primo Graduato dell’Esercito

Italiano Emanuele Addis, mentre la squadra, composta anche dall’Aviere Scelto Andrea Calabro, ha…

