(ARC) Telethon: Anzil, 26ma festa di sport e solidariet, vince ogni record

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 Udine, 1 dic – “Gli oltre 22 mila partecipanti alla Staffetta

Telethon dimostrano l’apprezzamento di questa regione per lo

sport, i suoi valori e la forza della solidariet?: godiamoci

questa festa in una bella giornata piena di sole che ha concluso

la 24X1h. Un momento da assaporare assieme, con squadre che

arrivano da tutto il Friuli Venezia Giulia e non solo: questa ?

una manifestazione importante, di cui la Regione ? orgogliosa, e

che ogni anno cresce sempre di pi? battendo ogni record”.

Lo ha commentato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia e

assessore allo Sport Mario Anzil, partecipando su delega del

governatore Massimiliano Fedriga alla cerimonia di premiazione

della ventiseiesima edizione della Staffetta Telethon 24x1h che

ha visto da ieri le vie e le piazze udinesi riempirsi di decine

di migliaia di runners per correre all’insegna della ricerca.

L’obiettivo della manifestazione, che gode del cofinanziamento

della Regione e il cui testimonial quest’anno era il campione

paralimpico di nuoto Antonio Fantin, friulano di Latisana che

vive a Bibione e si allena a Lignano Sabbiadoro, oro a Parigi

2024 nei 100 metri stile libero, ? promuovere la ricerca

scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon,

sostenendo il lavoro di ricercatori in tutta Italia: la

ventiseiesima edizione ha superato i record dello scorso anno,

con 870 squadre iscritte.

Anzil ha premiato i migliori runners e gruppi di runners, assieme

al sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e al presidente del

Comitato udinese Marco de Eccher, sottolineando la generosit? del

Friuli Venezia Giulia che attraverso lo sport riesce

continuamente a battere i record dando sostegno al lavoro della

ricerca per aiutare a superare i limiti di chi affronta il

percorso per vincere la malattia.

Nel pomeriggio di oggi a partecipare alla staffetta con la maglia

della AALL Runners, la squadra da 24 componenti dell’assessorato

regionale alle Autonomie locali, ? stato lo stesso assessore

Pierpaolo Roberti.

La Regione era anche presente con uno stand della Protezione

civile i cui partecipanti hanno prestato aiuto assieme ai tanti

volontari della manifestazione e con lo spazio espositivo in

piazza San Giacomo dell’Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia dove sono state svolte

attivit? formative e presentazioni di alcune attivit? condotte

sul territorio, a concludere la serie di eventi organizzati in

diverse localit? regionali per celebrare i 25 anni di attivit?.

