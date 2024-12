(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

Aduc – lettera mensile – Dicembre 2024

Informazione indipendente per aiutare utenti e consumatori ad aiutarsi.

La nota politica

I partiti in Parlamento – governo e opposizione insieme – hanno cercato di raddoppiarsi il finanziamento pubblico, ma al momento sono stati fermati dal presidente Mattarella…crediamo non durerà. Noi, pur non essendo un partito, autofinanziati e contro ogni forma di finanziamento pubblico, ci siamo sentiti più a disagio del solito e abbiamo pensato: democrazia e onestà presuppongono un continuo controllo.

Poi sono settimane che in Parlamento i partiti si parlano addosso sul canone Rai. Chi (Lega) fa finta di voler far pagare meno (ché non è vero: nel caso, lo pagheranno tutti i contribuenti con la fiscalità generale, inclusi quelli che non hanno un tv) e chi (Forza Italia) vuole che sia aumentato, così la tv di Stato che per rimediare dovrà fare più pubblicità, non “ruberà” pubblicità a Mediaset e coi soldi “risparmiati” della fiscalità generale si potranno far pagare meno tasse ai più ricchi.

Questo è il clima con cui ci avviciniamo all’approvazione della legge di Bilancio 2025.

Una piccola nota sulla cosiddetta riforma del codice della strada che, gran fanfara, dicono ci darà più sicurezza. Noi crediamo di no, perché il fatto che per una trasgressione la multa sia più alta serve molto a poco. La sicurezza abbisogna di infrastrutture e servizi, controlli sensati e non per fare cassa, presenza di agenti. E questo nel “nuovo” codice non c’è.

Lo sappiamo, possono essere cose noiose a cui prestare attenzione, ma consigliamo di farlo. Noi siamo qui, grazie a chi ci finanzia con le proprie donazioni, a segnalare quanto necessario, ma non è detto che ce la facciamo, come non è detto che abbiamo ricette per farsi meno male contro ogni arroganza.

Aduc,

1- sul piano esecutivo

* le multe dei Comuni per fare cassa (soprattutto autovelox) continuano e, impugnate davanti ad un giudice di pace, si ottiene successo. Ricordiamo che, nonostante tutti (inclusi i ministeri, che sarebbe compito loro provvedere) siano consapevoli dell’illiceità di tutte le installazioni autovelox, non vengono ancora emanati i decreti attuativi su come omologare e regolarizzare tutte le macchinette. Tutti i ricorsi che abbiamo presentato sono andati a buon fine;

* il telemarketing, essenzialmente per telefonia ed energia, è diventato insopportabile ma, quando riusciamo ad intervenire grazie alle segnalazioni degli utenti, riusciamo a recuperare il maltolto;

* coi black friday e dintorni, tutti facciamo giustamente più acquisti… ma aumentano le truffe, verso le quali, quando il consumatore non riesce a far da sé, col nostro intervento si riesce a recuperare il dovuto;

* accordi per contese condominiali.

* attivo un servizio di recupero del mal-pagato per le rate di mutui nel periodo 2005-2008, che seguivano un tasso euribor ritenuto errato (troppi soldi) da Antitrust e Cassazione. La cosa non è semplice ma i legali Aduc sono al lavoro;

2- sul piano informativo e denuncia

articoli, editoriali, notizie e vignette pubblicate su http://www.aduc.it, Facebook/Meta, Twitter/X, Mastodon e Bluesky.

Nello scorso NOVEMBRE abbiamo:

– pubblicato su web e social 185 TRA ARTICOLI E NOTIZIE;

– inviato 16 NEWSLETTER SETTIMANALI a chi si è specificamente iscritto alle stesse (Avvertenze [generalista], Salute, Droghe e Investire Informati): https://www.aduc.it/info/newsletter.php

I NUMERI CHE CI HANNO CONSENTITO TUTTO QUESTO DURANTE NOVEMBRE