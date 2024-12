(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

A Castelnuovo Garfagnana inaugurato il nuovo parcheggio 'Ciampi'

Scritto da Pamela Pucci, domenica 1 dicembre 2024 alle 12:46

Inaugurato a Castelnuovo Garfagnana, alla presenza de presidente della

Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore regionale alle

infrastrutture Stefano Baccelli, un nuovo grande parcheggio gratuito e

strategico, che servirà il teatro cittadino e il centro storico. Il

parcheggio sarà intitolato al presidente della Repubblica livornese Carlo

Azeglio Ciampi.

“Questo parcheggio – ha detto il presidente Giani – è fondamentale per

Castelnuovo Garfagnana perché aumenta in maniera importante

l’accessibilità di un centro storico di grande pregio, che vede la Rocca

ariostesca recentemente ristrutturata, un teatro pieno di potenzialità, e

una grande voglia di aprirsi ancora di più al turismo”. “Sono fiero –

ha aggiunto il presidente – del fatto che questa infrastruttura sia stata

realizzata grazie alla legge 11 del 2021, una delle prime che ho voluto

dopo la mia elezione da presidente per favorire la realizzazione di

parcheggi, opere che migliorano nel concreto la vita delle comunità.

Grazie a questa legge ben 21 parcheggi come questo sono stati costruiti in

tutta la Toscana, nei prossimi giorni ne inaugureremo uno anche a Pieve

Fosciana. Mi fa inoltre molto piacere la sua intitolazione a Carlo Azeglio

Ciampi, un grande presidente della Repubblica ed un grande toscano, che ha

fatto riscoprire l’orgoglio per il Tricolore ed il senso profondo

dell’articolo V della Costituzione, valorizzando sia l’identità della

Repubblica che le autonomie locali”.

La legge 11 del 2021 assegna risorse ad hoc per realizzare parcheggi

rifacendosi al metodo della legge Tognoli, legge 122 del 1989, che favorì

la costruzione di tanti parcheggi in Italia.

“Il teatro Alfieri di Castelnuovo – ha spiegato l’assessore Baccelli – è

un istituto culturale importante sia per Castelnuovo che per tutta la

Garfagnana, ma aveva un vulnus determinante legato all’assenza di un