Teatro: Posticipato lo spettacolo “Quel che provo dir non so” con Pierpaolo Spollon

sabato 30 novembre 2024

Posticipato lo spettacolo “Quel che provo dir non so” con

Pierpaolo Spollon

Lo spettacolo con Pier Paolo Spollon “Quel che provo dir non so” in programma

martedì 3 dicembre, è stato posticipato su richiesta della compagnia Stefano

Francioni Produzioni, e non per cause dipendenti dal Teatro Sociale G. Busca.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data che verrà comunicata a

breve e i possessori manterranno lo stesso posto assegnato.

