(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 G7 SALUTE BARI, MAZZELLA (M5S): IMPEGNO GLOBALE PER CONTRASTARE L’ANTIBIOTICO RESISTENZA

G7 SALUTE BARI, MAZZELLA (M5S) : IMPEGNO GLOBALE PER CONTRASTARE L’ANTIBIOTICO-RESISTENZA

“Il G7 Salute ha offerto l’opportunità di affrontare temi importanti che, auspico, possano essere portati avanti nell’agenda di Governo e non restare lettera morta. I rappresentanti dei Paesi membri hanno affrontato uno dei temi più urgenti della sanità globale: l’antibiotico-resistenza, un fenomeno che minaccia la salute pubblica e l’efficacia delle cure, richiedendo un approccio interdisciplinare basato sulla filosofia “One Health”, che integra salute umana, animale e ambientale. Durante il summit, si è dunque ribadita la necessità di un maggiore coordinamento internazionale e di politiche operative per affrontare questa sfida.Come membro della delegazione del Senato, ho sottolineato l’urgenza di trasformare le strategie in azioni concrete. Pertanto, è fondamentale coinvolgere rappresentanti della sanità, dell’agricoltura e organismi come la FAO, promuovendo ricerca, innovazione e buone pratiche di prevenzione. Solo un sistema sanitario globale coordinato e finanziato adeguatamente potrà affrontare l’AMR in modo efficace. Il G7 è stato un’opportunità cruciale per evidenziare il ruolo dell’equità nell’accesso alle cure, soprattutto nei Paesi a basso reddito, ma ora occorre passare dalle parole ai fatti anche in Italia. Il nostro impegno continuerà affinché questa sfida diventi una priorità permanente nell’agenda politica internazionale, pertanto ringrazio il Ministero della Salute, nella figura del sottosegretario Gemmato, che ha organizzato tutto in maniera encomiabile, e ne approfitto anche per fare gli auguri al Canada che avrà la presidenza del prossimo G7 Salute”.

Così in una nota il Senatore Orfeo Mazzella.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle