(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 Cyberbullismo; Ronzulli (FI): ruolo prezioso polizia, sia per repressione che per prevenzione

“Nella lotta al cyberbullismo, il ruolo svolto dalla polizia postale è prezioso. Non solo per la repressione, ma per l’educazione e il dialogo con le scuole, le famiglie e la comunità, con l’obiettivo di prevenire il crimine prima che accada. Guardiamo con gratitudine al grandissimo lavoro degli investigatori che, con dedizione e umanità, affrontano ogni giorno un compito che richiede non solo competenza, ma anche forza emotiva. Lo fanno con tutti gli strumenti a loro disposizione, e devono rimanere al passo con l’evoluzione di quella tecnologia che favorisce la rapida trasformazione delle forme di cyberbullismo. Uno di questi è rappresentato dall’Intelligenza artificiale, che è certamente un’arma per i cyberbulli. Ma allo stesso tempo permette di identificare i segnali di pericolo, consente di analizzare enormi quantità di dati per risalire alla fonte degli attacchi. È quindi una tecnologia che, pur potendo essere carnefice, può diventare anche uno strumento di giustizia”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al convegno “Cyberbullismo e i pericoli della rete”.