30 Novembre 2024

Covid. Filini (FdI): da Farwest lezione di vero giornalismo d'inchiesta

“Ieri Farwest su Rai3 ha dato un esempio di Servizio pubblico e di vero giornalismo d’inchiesta. Ha avuto, infatti, il merito di squarciare il velo di silenzio su uno scandalo enorme come quello delle mascherine acquistate dalla Jc Eletronics durante la gestione della pandemia di Covid del commissario Arcuri. Una vicenda che si sta rivelando uno scandalo enorme per cui gli italiani saranno costretti a pagare oltre 200 milioni di euro per illeciti. Una bella lezione, soprattutto per tutte quelle trasmissioni che un tempo erano d’inchiesta e che oggi, come Report, sono ridotte ad andare avanti per teoremi in spregio a qualsiasi rispetto del pluralismo e della correttezza di informazione”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo nella Commissione Vigilanza sulla Rai.

