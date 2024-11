(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 COVID, BUONGUERRIERI (FDI) A GIRELLI: NOI SMEMORATI? CON GOVERNO MELONI STANZIATI 136,5MLD, CON LORO PERSI 37MLD

“Se il collega Girelli cerca responsabili ai tagli sanitari si guardi intorno e nel campo largo troverà le risposte. Ricordo a PD e Movimento 5 stelle che prima del Conte2 c’era il Conte1 e prima ancora Gentiloni, Letta e Renzi. Negli ultimi 10 anni il SSN tra tagli e minori entrate ha perso 37 miliardi di euro e a dirlo non è Fratelli d’Italia o un pericoloso sovranista, ma l’Osservatorio Gimbe. Chi era al Governo in quegli anni? Il Governo Meloni, invece, ha stanziato risorse che non hanno precedenti pari a 136,5 miliardi di euro. Fino a quando la sinistra e le altre opposizioni continueranno nella distorta narrazione? Per fortuna gli italiani hanno ben compreso da che parte stare e con il conforto del consenso e dei dati noi continuiamo a lavorare nel loro esclusivo interesse”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, capogruppo della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati