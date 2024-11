​COMUNICATO STAMPA – HIP HOP, LA SCENA ITALIANA IN ATENEO – Lunedì 2 e martedì 3 dicembre, Aula Magna Cavallerizza Reale (via Verdi 9)

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 Hip Hop: la scena Italiana

Cinema, moda, musica

e artivismo

The Italian Hip Hop Studies Conference 1.0

a cura di Giuseppe Gatti e Eleonora Chiais

PROGRAMMA

Come prima conferenza accademica dedicata agli Italian Hip Hop Studies, l’evento affronta in chiave olistica e multidisciplinare il rapporto trasformativo fra

cultura italiana e Hip Hop, riunendo artistƏ, studiosƏ e studentƏ per esplorare

gli scenari di studio del fervido interscambio in atto tra cinema, moda, musica e

mondo dell’artivismo italiani con i linguaggi e lo stile di vita doppia h.

Sviluppati negli anni Settanta dalle comunità giovanili afroamericane e portoricane del Bronx, i linguaggi doppia h giungono in Italia all’inizio degli anni

Ottanta, incidendo profondamente sulla cultura giovanile nazionale. La scena

italiana – una rete intergenerazionale di breaker, rapper, DJ, writer e attivistƏ Hip

Hop dislocata fra piccoli e grandi centri – sperimenta idee e pratiche dal basso

che rivoluzioneranno non solo il mondo delle arti e dello spettacolo, ma anche

i processi sociali e identitari del nostro paese. Se ben presto la scena italiana

diventa veicolo di empowerment e ibridazione culturale, alcuni segni distintivi

del cinema, della moda e della musica italiana vengono recepiti e “campionati”

dalla scena Hip Hop globale, attivando un flusso di impollinazione incrociata

ancora in atto e non scevro di criticità. La realtà italiana, difatti, non resta immune alle tossine ideologiche che permeano la società capitalista, chiedendo

alla scena di prenderne consapevolezza e decostruirle con gli strumenti propri

dell’Hip Hop. Come si studia la scena italiana e quali sono i suoi confini? Che ruolo gioca nel panorama globale? E quali sono i possibili scenari del suo incontro

con l’accademia?

Con tre panel dedicati a cinema e moda, musica e artivismo, a contribuire al

dibattito la lezione del prof. Joseph Sciorra del Queens College, City University di

New York e due eventi speciali dove poter entrare in contatto diretto con la scena

italiana: Hip Hop Cine Party, una rassegna di cortometraggi documentari a cura

dell’Hip Hop Cine Fest presso il Cinema Massimo, e Block party in Rettorato!, un

dj set a cura di DJ Double S con lo showcase di Fiamma Rocka, Angelino e Fightin’

Soul Crew presso la sala Athenaeum del Rettorato dell’Università di Torino.

Lunedì 2 Dicembre 2024

ore 15.00 – 16.00

AULA MAGNA DELLA CAVALLERIZZA REALE

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

Giulia Carluccio, Prorettrice dell’Università di Torino

Giuseppe Gatti, Università di Torino

L’Hip Hop tra subcultura e mainstream

Carlo Genova, Università di Torino

ore 16.00 – 16.15

Coffee Break

ore 16.15 – 18.00

Panel 1 / Cinema e Moda

Chair Eleonora Chiais, Università di Torino

Revival e streetwear di lusso Made in Sanremo. Il sodalizio tra Hip Hop italiano e moda

attraverso il piccolo schermo

Flavia Piancazzo, Università di Bologna

Cinema Hip Hop: teorizzazione, produzione e distribuzione

Giulia “Chimp” Giorgi, direttrice Hip Hop Cine Fest

Raccontare l’Hip Hop con il cinema: l’esperienza di Numero Zero

Enrico Bisi, Università di Torino

Lunedì 2 Dicembre 2024

ore 18.30

CINEMA MASSIMO, SALA 3

Hip Hop Cine Party

Rassegna di documentari Hip Hop a cura di Hip Hop Cine Fest

Sky’s The Limit (Fightin’ Soul Crew, 15’, 2000)

Remapping Rome (teaser) (Giulia Chimp, 3’, 2024)

Educazione Adriatika (Riccardo Rotini, 66’, 2024)

Introducono le proiezioni:

Giulia “Chimp” Giorgi, Hip Hop Cine Fest

Angelino, Fightin’ Soul Crew

Ingresso: 6,00 €

Martedì 3 Dicembre 2024

AULA MAGNA DELLA CAVALLERIZZA REALE

ore 09.30 – 11.00

Keynote session

Joseph Sciorra, Queens College, City University of New York

Took a Bird to the Boot”: Hip Hop Expressions of Italian Diasporic Identities

Respondent: Giuseppe Gatti, Università di Torino

ore 11.00 – 11.15

Coffee Break

ore 11.15 – 13.15

Panel 2 / Musica

Chair Cristina Voto, Università di Torino

La consacrazione culturale del rap italiano. Una prospettiva storico-sociologica

Marco Solaroli, Università di Bologna

Rapping back: sfidare l’italianità nella musica rap e trap degli artisti italiani di seconda

generazione

Rachel Grasso, University of Toronto

Skit support: funzioni e usi dello skit nel rap italiano

Francesco Piluso, Università di Torino

Estetiche del “vernacolo della resistenza”: manifestazione linguistica e potere d’azione

nel rap femminile italiano

Paula Rebecca Schreiber, Università di Bergamo

ore 13.15 – 14.30

Pausa pranzo

ore 14.30 – 17.00

Panel 3 / Artivismo

Chair Giovanna Maina, Università di Torino

Attitudine – anatomia di un occhio tagliato. Note di femminismo Hip Hop

Wissal Houbabi, poeta, scrittrice e femminista Hip Hop

Il Rap Italiano e la “razza”: l’attivismo musicale allo specchio del rap francese e spagnolo

Emilie Souyri, Université Côte d’Azur

FAAMELYQUEST: sguardi e riflessioni su sessismo e misoginia nella scena italiana e

internazionale di street dance

Chiara “Ceres” Gilioli, collettivo FAAMELYKHA

ore 17.00 – 17.30