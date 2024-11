Comunicato: Parma incontra Siena – La trattoria Il Cortile ospite in Piazza del Campo

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 GIROGUSTANDO, PARMA INCONTRA SIENA

La Trattoria Il Cortile ospite in piazza del Campo

Il 4 dicembre il Ristorante Il Tufo accoglie lo chef Michele Buia con tortelli classici alle erbette e Duchessa di TacchinellaParma, 28 novembre2024 – Parma approda a Siena mercoledì 4 Dicembre, nella serata-culmine della 23a edizione di Girogustando 2024. Ideato da Confesercenti Siena, Girogustando è un ponte tra i ristoranti italiani: dal 2002 infatti, questa rassegna propone incontri tra chef di diverse località offrendo al pubblico serate uniche all’insegna della convivialità e della scoperta culinaria.

L’edizione del 2024 ha confermato questo spirito attraverso 23 eventi (11 in provincia di Siena): ultimo appuntamento in ordine di tempo sarà quello del 4 dicembre, quando in piazza del Campo (la piazza più bella e celebre di Siena) il ristorante Il Tufo ospiterà la Trattoria Il Cortile di Parma per una inedita cena “a 4 mani”. Protagonisti in cucina saranno Elvis Kuka e Michele Buia, rispettivamente chef del ristorante toscano e di quello parmense.