sab 30 novembre 2024 **Centri di assistenza agricola, incrementate le risorse di 200mila euro**

Scritto da Chiara Bini, sabato 30 novembre 2024

E’ stata potenziata con ulteriori risorse oltre a quelle già destinate,

l’attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), riferimenti importanti

per il supporto procedimentale degli agricoltori.

La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora

all’agricoltura Stefania Saccardi, ha stanziato ancora 100mila euro, da

erogare tramite Artea, ai CAA con due obiettivi per attivare, in via

sperimentale, la digitalizzazione del quaderno di campagna, cioè il

mandato cartaceo ricevuto dalle aziende agricole e dei titoli di conduzione

dei terreni presenti nei fascicoli aziendali, in coerenza con l’esigenza di

sviluppo dei servizi digitali indicata dal Governo

“I CAA – spiega il presidente Eugenio Giani – sono tramite fondamentale

tra la pubblica amministrazione e gli agricoltori che, grazie a loro,

possono interloquire con i nostri uffici in modo più agile e veloce. Per

questo li sosteniamo con convinzione”.

“Questa ulteriore iniezione di risorse – ha detto la vicepresidente e

assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – è finalizzata ad

agevolare le attività di digitalizzazione di tutti i dati inerenti le

imprese agricole, in coerenza con gli obiettivi di gestione procedimentale

digitale di tutti i procedimenti di interesse delle imprese agricole,

indicati anche a livello europeo”.

Con la stessa delibera sono state anche destinate ad ARTEA risorse

(100.000,00 euro) per assicurare lo svolgimento di attività in materia di

controllo e monitoraggio OCM per i settori viticolo, olivicolo, ortofrutta

e miele e FEAGA.