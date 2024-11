AMATO (M5S): GIULI MINISTRO COMMISSARIATO, DA FITTO IGNOBILE TAGLIO 90% FONDI COESIONE*

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

Roma, 30 nov. – “Sembra che Alessandro Giuli solo ieri abbia preso conoscenza, e coscienza, di essere un ministro commissariato. Dopo le sberle prese in manovra, avrebbe scoperto dalla sua capo di gabinetto – scelta da Giorgetti – che le risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) per la cultura sarebbero inferiori del 90% rispetto alla tornata precedente. Proprio una bella eredità quella che Fitto lascia alla cultura! Perché Alessandro Giuli non si batte pubblicamente contro questa sforbiciata ignobile? Forse perché sa di essere un ministro sotto tutela a cui è impedito alzare troppo la voce. Noi, cosi come per il Tax credit, glielo rivelammo appena insediato. Questa mattina Repubblica scrive che Giuli abbia perduto la serafica calma e, messa la testa fuori dall’infosfera, si sia espresso con i colleghi ministri con toni più vicini all’apocalittismo di quanto potesse lui stesso pensare. La retorica dell’acqua esposta alla presentazione della rivista della Biennale di Venezia, prende corpo: ci si ritrova immerso fino alla gola. E insieme a lui lo sventurato mondo della cultura, grazie al governo Meloni”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato.

