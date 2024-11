(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 29 novembre 2024 Una Montemurlo più verde, in via Milano un giardino, una nuova piazza e un’area sgambatura cani

L’intervento è in fase di realizzazione e comprende anche nuovi parcheggi. Il sindaco Calamai:« Più servizi ai cittadini. Un Comune attento al benessere degli animali e al decoro della città»

In via Milano a Oste, a pochi passi da un noto bar pasticceria, è in corso un importante intervento di riqualificazione urbana che vedrà la realizzazione di nuovi parcheggi, di un giardino e di un’area sgambatura cani. Sul lato di via Milano, antistante le attività produttive, è in corso di realizzazione un ampio parco pubblico di 1500 metri quadrati, che sarà piantumato con alberature e varie essenze vegetali e attrezzato con arredi e giochi. Un vero polmone verde in una zona abitata dove si trovano anche tante attività produttive e dove il traffico è sempre intenso. Oltre al parco saranno sistemati i terreni posti al di sopra di via Cremona, attraverso la realizzazione di parcheggi in linea (posti auto 40 e 6 posti per motorini), una fascia di verde pubblico e un’ area sgambatura cani di oltre 440 metri quadri. Anche in queste zone saranno piantati nuovi alberi e messi arredi come cestini per l’immondizia e panchine per garantire la massima fruibilità e il decoro. Nell’intervento rientra anche la realizzazione di percorsi pedonali pavimentati e una piazza pavimentata in prossimità dell’angolo tra via Milano e Via Cremona con fontanello, panchine e fioriere (circa 430 mq). Inoltre nascerà un percorso ciclopedonale lungo via Cremona che va a riconnettersi con quello già esistente di via Milano. «Il Comune di Montemurlo è impegnato per dare sempre più servizi ai cittadini. – dice il sindaco Simone Calamai – Con il lavoro di via Cremona – Via Milano andiamo a realizzare un grande parco che farà da polmone verde. Un’area per il benessere dei cittadini e di tutti i lavoratori della zona ma con un’attenzione particolare anche ai nostri amici a quattro zampe. Abbiamo ritenuto importante creare un’area sgambatura cani che favorirà il benessere dei cani, la loro socializzazione ma anche il decoro della città».

Le opere, che sono in corso di realizzazione, rientrano negli interventi di urbanizzazione primaria legate al piano di lottizzazione di via Milano, dov’è stato realizzato un insediamento residenziale a completamento di quello esistente. A fronte dell’intervento è stata ceduta un area di circa mq 830 per la realizzazione di edilizia residenziale sociale.

Nella foto i lavori in corso in via Milano

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo