ITALIA-GB: CATTANEO (FI), "RAFFORZARE NOSTRI RAPPORTI PER SFIDE GLOBALI"

“Partecipare alla 32ª edizione del Convegno di Pontignano è stato un grande onore. Questo appuntamento, cuore del dialogo anglo-italiano da oltre 30 anni, rappresenta un momento unico per confrontarsi su temi fondamentali come democrazia, libertà e progresso. Quest’anno, con il tema ‘Creare Opportunità’, abbiamo affrontato questioni cruciali come la riduzione delle disparità regionali, l’evoluzione del G7 nei prossimi 50 anni, il ruolo dell’economia creativa come motore di sviluppo e l’importanza dell’istruzione superiore e della ricerca per il futuro delle nostre società.

La nostra discussione ha evidenziato la necessità di strategie innovative per rafforzare la resilienza democratica e affrontare le sfide globali in modo condiviso, ribadendo l’impegno comune verso una crescita sostenibile e inclusiva, in un mondo in cui ormai le autocrazie superano il numero delle democrazie. Dobbiamo dimostrare che la democrazia è ancora il miglior sistema di governance, quello che porta crescita economica, benessere e libertà.