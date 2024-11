ITA Airways Nota Stampa

(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 29 novembre 2024 NOTA STAMPA

Roma, 29 novembre 2024 – ITA Airways accoglie con soddisfazione l’approvazione definitiva della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea (“DGCOMP”) dell’operazione per la cessione della partecipazione in Italia Trasporto Aereo S.p.A (“ITA Airways”) da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) alla società Deutsche Lufthansa A.G. (“Lufthansa”), ai sensi del DPCM 11 febbraio 2022, come modificato dal DPCM del 22 dicembre 2022 sulla base dei remedies condivisi dalle parti.

La Compagnia continuerà a lavorare a supporto del MEF in vista del closing dell’operazione.

Rome, November 29, 2024 – ITA Airways welcomes the approval by the Directorate-General for Competition of the European Commission (“DGCOMP”) for the transaction involving the transfer of the stake in Italia Trasporto Aereo S.p.A. (“ITA Airways”) from the Ministry of Economy and Finance (“MEF”) to Deutsche Lufthansa A.G. (“Lufthansa”), pursuant to the decree of February 11, 2022, as amended by the decree of December 22, 2022, based on the remedies agreed upon by the parties.

The Company will continue to work in support of MEF towards the closing of the transaction.