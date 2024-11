Evootrends 2024, CASASOLI (Fiera di Roma): Celebrazione dell’eccellenza dell’olio extravergine di oliva tra tradizione, innovazione e futuro

(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

Cari amici, colleghi e appassionati dell’olio extravergine di oliva,

è con grande piacere che vi diamo il benvenuto alla quinta edizione di EVOOTRENDS, un evento che celebra uno dei tesori più preziosi della nostra tradizione alimentare e culturale: l’olio extravergine di oliva. Grazie a tutti per essere qui oggi e per condividere con noi questo appuntamento.

Anche quest’anno, EVOOTRENDS si svolge in un luogo altamente simbolico e suggestivo: il Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo. Siamo particolarmente orgogliosi di aver portato questa iniziativa in un contesto così emblematico, che incarna perfettamente il legame profondo tra la tradizione agricola italiana e il patrimonio storico e culturale della nostra città. Il Mercato di Campagna Amica rappresenta non solo un luogo di incontro tra produttori e consumatori, ma anche un punto di riferimento per la promozione della qualità e della sostenibilità dei nostri prodotti agricoli.

In questi tre giorni, da oggi a domenica, avremo l’opportunità di esplorare le meraviglie dell’olio extravergine di oliva attraverso degustazioni, incontri con i migliori produttori, e un ricco programma di tavole rotonde tematiche. Sarà un’occasione unica per approfondire la nostra conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà e delle potenzialità di questo straordinario alimento, grazie all’expertise di rinomati esperti nazionali e internazionali.

Vorrei sottolineare l’importanza della collaborazione che ha reso possibile questo evento. EVOOTRENDS è organizzato da Fiera Roma e Unaprol, in collaborazione con Fondazione Evooschool e Coldiretti Lazio, e con il prezioso supporto della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Roma. Questa sinergia tra istituzioni, enti e associazioni è fondamentale per valorizzare e promuovere l’eccellenza del nostro olio extravergine di oliva.

Il nostro auspicio per il futuro è ambizioso. Lavoriamo con l’obiettivo di creare una fiera tecnica dedicata all’olio extravergine di oliva presso Fiera Roma, coinvolgendo in maniera massiva tutta la filiera. Immaginiamo un evento che possa diventare un punto di riferimento internazionale per il settore, dove produttori, ricercatori, esperti, appassionati e tutti i protagonisti del laborioso percorso che porta dai campi l’olio evo sulle nostre tavole, possano incontrarsi, confrontarsi e innovare, contribuendo così alla crescita e al rafforzamento del comparto olivicolo italiano.

Siamo convinti che, grazie alla vostra partecipazione e al vostro entusiasmo, EVOOTRENDS continuerà a crescere e a rappresentare un’importante vetrina per l’olio extravergine di oliva e per le eccellenze del nostro territorio.

Buon EVOOTRENDS a tutti!

Lo dichiara Fabio Casasoli, amministratore unico di Fiera di Roma.