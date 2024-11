Il Battaglione logistico paracadutisti “Folgore”: 20 anni di storia, dedizione e successi operativi

(AGENPARL) - Roma, 28 Novembre 2024

Il libro che riepiloga vent’anni di storia del Battaglione Logistico Paracadutisti “Folgore” rappresenta un omaggio sentito a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita, alla professionalità e all’efficienza di questa fondamentale unità della Brigata Paracadutisti Folgore. Il volume nasce con l’intento di celebrare le esperienze, le missioni e le attività svolte dal Battaglione fino a settembre 1997, anno in cui il comandante Brig. Gen. (ris) Ferdinando Guarnieri lascia il suo incarico.

Un viaggio nei ricordi: La nascita del libro

Il progetto del libro affonda le sue radici nel desiderio di “fissare” e rendere omaggio a due decenni di operazioni, impegno e silenzioso lavoro. Durante il suo comando, dal 1995 al 1997, Guarnieri notò l’assenza di una documentazione completa che raccontasse la storia del Battaglione e le sue imprese. L’idea di raccogliere le memorie storiche in un unico volume nasce dall’esperienza maturata nelle operazioni estere e dal legame profondo con gli uomini del Battaglione.

L’Operazione “Joint Endeavour” (1996-1997), in particolare, rappresenta uno dei capitoli più significativi della storia recente del reparto. Questa missione, condotta nei Balcani, ha visto il Battaglione Logistico esprimere il massimo della propria professionalità, ottenendo per la Bandiera di Guerra la prestigiosa Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito. L’operazione ha richiesto nove mesi di impegno costante in condizioni operative complesse, durante i quali Guarnieri ha potuto contare su uno straordinario team di ufficiali, sottufficiali e paracadutisti.

Celebrare il passato per costruire il futuro

La celebrazione del Ventennale del Battaglione nel 1995, alla Caserma Bechi Luserna, fu un momento chiave per ricordare il ruolo cruciale del supporto logistico nel garantire l’operatività della Brigata “Folgore”. Durante la cerimonia, Guarnieri ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dietro le quinte, spesso trascurato, ma essenziale per il successo delle operazioni sul campo.

Il libro rappresenta anche un’eredità per le nuove generazioni, affinché comprendano il sacrificio e la dedizione di chi li ha preceduti. Tra le testimonianze più toccanti, emerge il catalogo fotografico realizzato dal Ten. Col. Pasquale Terreri, che documenta i “TRECENTO GIORNI DI SOLIDARIETÀ in SOMALIA” durante l’Operazione IBIS (1992-1995). Le immagini catturano momenti di solidarietà e impegno, unendo il Battaglione alla comunità internazionale in uno sforzo umanitario senza precedenti.

Un lavoro di squadra per una memoria collettiva

Guarnieri ricorda con gratitudine il supporto ricevuto dai suoi collaboratori nel redigere il volume, frutto di un lavoro intenso e condiviso. La pubblicazione del libro avvenne in tempi record, grazie alla collaborazione con la tipografia “Stella del Mare” di Livorno, che riuscì a consegnare mille copie in occasione del cambio di comando. Ogni copia fu personalmente consegnata agli ufficiali e sottufficiali presenti, un gesto simbolico per ribadire l’importanza della memoria collettiva del Battaglione.

Un nuovo capitolo: La rinascita digitale

Oggi, grazie all’iniziativa di Guarnieri e al supporto tecnico informativo di Roberto (Marchetti – ndr), è nato il sito web dedicato al Battaglione Logistico Paracadutisti “Folgore” che offre una nuova opportunità per ridare “vita” e “corpo” a questa straordinaria storia. La piattaforma digitale permette di condividere con un pubblico più ampio le esperienze, le missioni e i valori che hanno caratterizzato il Battaglione negli anni, rafforzando il senso di appartenenza e il legame con la comunità paracadutista.

“Grazie” è la parola che chiude il racconto di Guarnieri, un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito al successo del Battaglione e a chi oggi continua a tenerne viva la memoria.

Ferdinando Guarnieri

Roberto Marchetti