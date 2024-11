SETTORE ESTRATTIVO – MARCO BERTUCCI, PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(AGENPARL) - Roma, 27 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 27 novembre 2024 Regione Lazio, Bertucci: “Sul settore estrattivo necessario rivedere la normativa: obiettivo incentivare la filiera corta”

“Dopo la discussione sul tema nell’odierno Consiglio Regionale sul Collegato, ritengo si renda sempre più urgente la necessità di rivedere e riformare la normativa regionale del settore estrattivo. Obiettivo primario deve essere quello di incentivare la filiera corta, trovando la formula per realizzare estrazioni di travertino, l’Oro Bianco della zona Tiburtina, e i relativi manufatti direttamente sul posto: in tal modo andremmo ad incentivare l’occupazione territoriale e daremmo risposte non soltanto alle imprese, ma anche ai tanti lavoratori dei nostri territori. Sottolineo con forza dunque che sulla filiera del travertino e dunque sulla normativa di riferimento si debba aprire una discussione articolata, lavorando in maniera condivisa: è un impegno per un settore che è un fiore all’occhiello per la nostra Regione”, così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.