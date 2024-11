IL COMUNE COMUNICA – il cordoglio del sindaco Vito Leccese per la scomparsa del professor Vittorio Marzi

(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 24 novembre 2024 IL CORDOGLIO DEL SINDACO VITO LECCESE PER LA SCOMPARSA DEL PROFESSOR VITTORIO MARZI

“Bari e la sua accademia perdono uno scienziato, un docente e un cittadino impegnato e innamorato della sua città. Vittorio Marzi, docente di Agronomia generale e coltivazioni erbacee, già presidente dell’Accademia delle Scienze, tra le tante attività scientifiche ha raccolto le testimonianze storiche del verde pubblico in città. È stato il promotore e instancabile sostenitore della tutela architettonica e botanica di un luogo simbolo tra i più importanti di Bari, villa Larocca con annesso roseto, nella necessità di tutelare la nostra memoria storica. La traccia dell’amore per la nostra città Vittorio Marzi l’ha consegnata a noi baresi con la sua pregevole pubblicazione “…ne faremo una grande e bella città”. Il ricordo del suo magistero e del suo tratto umano sarà per noi un impegno a proseguire lungo la strada della tutela della bellezza della natura.

Il cordoglio mio personale e della città giunga ai suoi familiari e all’Università di Bari”.