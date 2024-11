(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 24 novembre 2024 COP29, COSTA (M5S): “ACCORDO AL RIBASSO MA ALMENO UN ACCORDO C’È. ADESSO

L’EUROPA SIA PROTAGONISTA DEL 2025 VERSO BELEM”

Roma, 24 novembre 2024 – “L’accordo raggiunto alla Cop29 di Baku non puó

essere considerato sufficiente, non data la grave crisi climatica in corso

e le disparità tra il blocco dei Paesi ricchi e tutti gli altri. Ma un

accordo al ribasso è meglio di nessun accordo. Ora dobbiamo andare avanti e

lavorare con fervore e grandi capacità diplomatiche durante il 2025, nel

percorso che porta alla Cop30 di Belem. L’Europa ha una grande

responsabilità, soprattutto con gli Usa che usciranno dall’Accordo di

Parigi. Bisogna che riacquisti il ruolo da protagonista”. È il commento del

vicepresidente della Camera on. Sergio Costa