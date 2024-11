(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Violenza donne: Latini (Lega), solidarietà a Ministro Valditara, agghiacciante quanto accaduto

Roma, 23 nov. – “È agghiacciante quanto sta accadendo al corteo contro la violenza di genere a Roma, dove alcuni movimenti femministi e collettivi studenteschi hanno bruciato una foto del Ministro Giuseppe Valditara. In un terreno in cui si dovrebbe fare fronte comune, c’è ancora chi vuole portare odio e divisione politica. Esprimiamo solidarietà al Ministro, non ci fermeremo davanti a questi gesti intimidatori”.

Così in una nota la deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera.