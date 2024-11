(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Violenza donne: Aprea, solidarietà a Valditara per ennesimo atto di violenza

“Ci risiamo: un gruppo di attiviste, prima dell’inizio del corteo contro la violenza sulle donne a Roma, ha bruciato la foto del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Si tratta dell’ennesimo atto contro il governo e contro il Ministro dell’Istruzione. Un’azione che peraltro danneggia la causa stessa per cui tanti si sono uniti, ovvero la lotta contro la violenza di genere, e che va contro i valori di rispetto, dialogo e pacifica convivenza su cui si fondano le nostre istituzioni democratiche. Al ministro va tutta la mia solidarietà”.

Lo scrive in una nota Valentina Aprea, responsabile del dipartimento Istruzione di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma