UNEXPECTED ITINERARIES OF ROME

Gualtieri: “Il progetto farà bene ai singoli territori”. Onorato: “Vogliamo decongestionare il Centro Storico”. Angelucci: “Un sogno che diventa realtà”

Roma, 23 novembre 2024 – “Inaugurati questa mattina i primi due dei 7 percorsi turistici alternativi, all’Antica Città di Gabii e a San Vittorino, che Roma Capitale ha valorizzato e riqualificato con il progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’, per promuovere esperienze sostenibili e lontane dal turismo di massa e far emergere una Roma inedita, fuori dai percorsi convenzionali.