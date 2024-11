UNA “VAGONATA” DI INIZIATIVE PER IL NATALE ATESSANO 2024, SI PARTE SABATO 30 NOVEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 UNA “VAGONATA” DI INIZIATIVE PER IL NATALE ATESSANO 2024

L’Amministrazione comunale, tra le attività organizzate per il Natale 2024, ha previsto- con il supporto della BCC Abruzzi e Molise- un nuovo circuito per gli acquisiti natalizi da affiancare ai negozi storici e ai temporary shop del Centro cittadino.

Arrivano i “Mercatini d’Abruzzo”: casette in legno con esposizione e vendita di prodotti e manufatti per lo shopping natalizio. Tutto il cuore del Centro Storico sarà un unico villaggio natalizio.

Dal prossimo 30 novembre, fino al 6 gennaio, da piazza Oberdan a piazza Garibaldi, passando lungo Corso Vittorio Emanuele II e piazza Benedetti, ci saranno attività e “stazioni” da vivere e scoprire.

Ad accogliere i visitatori sarà la prima piazza, Oberdan, con il Museo del Presepio (curato dall’Associazione Amici del Presepio di Atessa) dove scoprire l’arte e la tradizione dei “mastri” presepisti atessani.

Nei locali e botteghe adiacenti piazza Oberdan, si avrà la possibilità di fare una prima sosta-ristoro con taglieri, piatti e dolci tipici, oltre a vini d’eccellenza delle Città del Vino d’Abruzzo.

Ad incorniciare l’accesso all’area “Villaggio” sarà un portale decorativo fissato su via Nazario Sauro che darà il benvenuto a visitatori e cittadini.

Punto di snodo – tra percorsi museali e visite guidate negli itinerari religiosi ed artistici che Atessa offre – sarà piazza Benedetti, allestita ed addobbata -nei weekend e festivi- come un vero e proprio salotto all’aperto dove sarà possibile fare degustazione di prodotti tipici, bon-bon, castagne, cioccolate calde, torroni, dolci e liquori in vendita nei vari locali ed esercizi commerciali del posto.

Per l’edizione 2024, le vecchie botteghe dismesse di Corso Vittorio Emanuele, ospiteranno artigiani e artisti dell’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese. Ferro battuto di Guardiagrele, ceramiche di Castelli, arte orafa sulmonese, filati di Scanno, lavorati in legno, pelletteria e pietra da Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e tutto l’Abruzzo saranno acquistabili nei temporary shop che affiancheranno i negozi storici del Centro.

La passeggiata dello shopping lungo Corso Vittorio Emanuele guiderà gli avventori nelle tappe intermedie del percorso dove visitare il museo delle antiche arti e mestieri e il prestigioso Museo Sassu.

Lungo le strade saranno presenti musicanti e animatori per bambini, trampolieri, mangiafuoco e il grande trenino di Babbo Natale, che stazionerà fisso in Atessa dal 30 novembre al 6 gennaio, e che condurrà grandi e piccini nella casa di Babbo Natale allestita lungo il percorso e curata dallo staff “L’Arcobaleno”.

In piazza Garibaldi saranno presenti le casette in legno con i Mercatini d’Abruzzo dove acquistare manufatti artistici, prodotti d’eccellenza e idee regalo.

Sempre in piazza Garibaldi sarà possibile pattinare sul ghiaccio a ritmo di musica e accompagnati da un caldo vin brulè.

Ciceroni del Villaggio, oltre alle guide esperte d’arte e tradizione che illustreranno chiese, luoghi e musei, troverete i sommelier A.I.S. che accompagneranno la visita in Atessa con un buon calice di vino dell’Enoteca delle Città del Vino d’Abruzzo.

Nei ristoranti e locali del Centro sarà possibile prenotare cene e pranzi con prodotti e piatti tipici atessani studiati per i percorsi turistici promossi da Associazioni e Cooperativa per il turismo locale.

Concerti, spettacoli per bambini, teatro dei burattini, dj set su ghiaccio, slitta di Babbo Natale, laboratori, giochi e balli faranno da cornice al paese in festa.

Tutte le attività sono realizzate con il prezioso supporto dell’Associazione dei Commercianti, la Cooperativa di comunità Atessiamo, l’Acli, la proloco Val di Sangro, l’Associazione Presepi, gli Alpini, la Banda Città di Atessa, Museate e tutte le Associazioni cittadine che organizzeranno eventi e manifestazioni durante il periodo natalizio.

CERIMONIA DI APERTURA SABATO 30 NOVEMBRE ALLE ORE 16.30 IN PIAZZA BENEDETTI