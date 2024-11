(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 **Regnano (MS), Giani ha tenuto l’orazione ufficiale che ricorda l’eccidio

nazifascista**

/Scritto da Redazione, sabato 23 novembre 2024 alle 13:49/

Si è tenuta oggi a Regnano, frazione del comune di Casola in Lunigiana,

Medaglia d’oro al Merito civile, in provincia di Massa Carrara, la

commemorazione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio. Era il 23

novembre del 1944 quando nazisti e fascisti – con la 148. Divisione di

fanteria tedesca e la 33. Brigata nera “Apuana” italiana, assassinarono

congiuntamente 14 persone innocenti. Il presidente Eugenio Giani è

intervenuto con un’orazione ufficiale nella quale ha ricordato gli eventi e

l’importanza della memoria di quei fatti.

“Anche a Regnano, come in buona parte della nostra Toscana, erano attive le

Brigate partigiane impegnate nella liberazione dal nazifascismo”, ha detto

tra le altre cose il presidente. “Oggi ricordiamo la devastazione del paese

di Regnano e 14 vittime innocenti che hanno avuto la ventura di essere

prima rastrellati, e poi fucilati, da coloro che occupavano il nostro

territorio. Va ribadita allo stesso tempo la fondamentale opera dei

partigiani per la Liberazione, con la 3. Brigata “La Spezia” all’epoca

impegnata in azioni di approvvigionamento per il fronte, comandata da

Marini “Diavolo Nero”, con Fausto Bocchi “Gianni” come commissario

e Domenico Azzari”.

Giani ha concluso ringraziando i presenti ricordando, infine, come “Vada

mantenuta la memoria di questi fatti affinché nel futuro, e penso alle

giovani generazioni, la democrazia non sia mai più messa in discussione e

sia più salda che mai ispirandosi nel suo svolgimento a quei principi

costituzionali nati proprio dalla Resistenza”.