PINEROLO POESIA 2024. Incontri con Giorgio Caproni e Isidoro Concas – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 *PINEROLO POESIA 2024. Incontri con Giorgio Caproni e Isidoro Concas*

*Salone della Biblioteca «Alliaudi» – Via Battisti 11*

La XII edizione di Pinerolo Poesia giunge al termine con due nuovi

appuntamenti, previsti per il 27 e 28 novembre prossimi, entrambi alle

17,30, entrambi in Biblioteca e si tratta di due graditi ritorni.

Mercoledì 27 Marvi del Pozzo, poetessa, saggista e traduttrice, autrice di

monologhi e dialoghi teatrali dedicati ai grandi personaggio dell’arte e

della letteratura, animatrice dei gruppi di lettura poetica del Circolo dei

Lettori di Torino, presenterà al pubblico, con l’aiuto indispensabile

dell’attore Alessandro Piron, la figura di uno dei più grandi poeti del

Novecento italiano, Giorgio CAPRONI.

Giovedì 28, invece, strizzeremo l’occhio ai più giovani, illustrando le più

recenti commistioni tra musica e poesia grazie all’intervento di Isidoro

Concas.

Gli incontri si tengono tutti in Biblioteca e sono a ingresso libero.

*Mercoledì 27 Novembre ore 17,30*

*Dialogo surreale tra passato e presente:*

*incontro con Giorgio Caproni*

*Di e con Marvi DEL POZZO e Alessandro PIRON*

*Giovedì 28 Novembre ore 17,30*

*A spoken word selecta:*

*un viaggio nella poesia in musica italiana*

*Di e con Isidoro CONCAS*

