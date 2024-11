(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 NETANYAHU, BARBERA (PRC): “CORTE PENALE INTERNAZIONALE INDAGHI ANCHE SULLE

COMPLICITA’ INTERNAZIONALI”

“Ridicole e imbarazzanti le dichiarazioni di Giorgia Meloni sul mandato di

arresto nei confronti di Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa, Yoav

Gallant, con le quali esprime l’esigenza di un approfondimento sulle

motivazioni. Non spetta al governo italiano verificare l’operato della

Corte Penale Internazionale. Il nostro Paese, in quanto firmatario del

Trattato con il quale è stata istituita tale Corte, ha l’obbligo legale di

arrestare ed estradare coloro che sono colpiti dal mandato di arresto.

Peraltro tale mandato di arresto, di fatto, chiama in causa anche l’operato

del nostro governo che ha continuato ad armare e sostenere politicamente

chi si è macchiato di crimini talmente gravi che passeranno alla storia per

la loro crudeltà. Auspichiamo che la Corte inizi ad indagare anche sulle

complicità materiali e politiche, anche internazionali, che hanno permesso

a Netanyahu e Gallant di poter portare a termine i loro orrendi crimini.

Chi ha le mani sporche del sangue dei civili, dentro e fuori Israele, deve

pagare”. Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico

nazionale di Rifondazione Comunista.