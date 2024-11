MEDICINA POPOLARE TRA MAGIA ED EMPIRISMO. PROSEGUE LA RASSEGNA ‘AUTUNNO INCANTATORE’ ALLA BIBLIOTECA BASSANI, MARTEDI’ 26 NOVEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

INCANTATORE’ ALLA BIBLIOTECA BASSANI, MARTEDI’ 26 NOVEMBRE

Autunno, la staśon incantadora’: torna per il terzo anno alla Biblioteca

Bassani di Ferrara la rassegna su dialetti, tradizioni stagionali ferraresi

, storie e miti del nostro territorio. Tre mesi da ottobre a dicembre

dedicati alle tradizioni locali e ai dialetti nel ferrarese, in

collaborazione con autori e autrici del territorio ferrarese, con il

Cenacolo dialettale ferrarese Al Tréb dal Tridèl e il MAF, Centro di

Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese.

Martedì 26 novembre alle ore 17 alla Biblioteca Bassani l’appuntamento è

con la Medicina popolare tra magia ed empirismo.

La medicina secondo il mondo popolare di tradizione: gesti che richiamano

alla memoria antichi riti magici o aspetti desueti della scienza medica e

pratiche derivanti dall’esperienza quotidiana.

L’incontro, dedicato alle tradizioni popolari ferraresi, è organizzato in

collaborazione con Gian Paolo Borghi e il MAF, Centro Documentazione del

Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco.

